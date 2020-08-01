  • 26 августа 202026.08.2020среда
  • USD74,5126
    EUR88,0590
  • В Тюмени 19..21 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для тюменцев на набережной приготовили МузСходку

Общество, 08:15 26 августа 2020

пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Услышать авторские композиции тюменских музыкантов можно будет на "Радио город лайф", которое играет на набережной Туры, 28 августа с 19 до 21 часа, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Прямое включение пройдет в проекте "МузСходка. Радио". Прогуливаясь по городской достопримечательности, прохожие смогут услышать композиции групп Expromt (поп), "двумясловами" (синти-поп), "Бархат" (поп), Nikogo Net (рок), Табо (этно-барабаны), Лука (инди-поп) и других.

Как рассказала продюсер мультицентра Сюзанна Иванова, работая на набережной, мы каждый день видим много людей. Все виды досуга здесь сопровождаются вещанием городского радио.

"Мы подумали, а что, если помимо популярных песен, будут звучать авторские композиции от местных ребят. Они тоже несут свою историю, которая зачастую говорит и о регионе, в котором проживают музыканты", — отметила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музыка , музыканты , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 26.08.2020Новое здание школы №30 в Тюмени будет в пять раз больше старого
09:46 26.08.2020Многоквартирный дом в Тюмени оказался под угрозой обрушения
09:35 26.08.2020Тюменские педагоги получат надбавки за классное руководство
09:02 26.08.2020Скульптурную композицию "Ершов и дети" откроют у Тюменского театра кукол