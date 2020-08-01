Тюменские автоинспекторы следят за безопасностью на аварийных участках дорог

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Федеральные и региональные автодороги взяли под усиленный контроль сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в рамках профилактического мероприятия “Трасса” 24 августа.

Наряды ДПС несут службу на аварийных и опасных участках федеральных автодорог Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск, Екатеринбург — Тюмень и Курган — Тюмень, а также на региональных автодорогах Шадринск — Ялуторовск, Ялуторовск — Ярково, Аромашево — Вагай.

В ГИБДД выбрали самые аварийные участки федеральных автодорог в 2019 году. Девять ДТП произошло на 193-м километре автодороги Курган - Тюмень, семь аварий зафиксировано на 235-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, шесть ДТП — на 241-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"В связи с возвращением жителей северных округов из отпусков к началу учебного года, трафик на автодорогах увеличился, по ним следует много транспорта, перевозящего детей. Автоинспекторы выявляют грубые нарушения ПДД, в том числе превышение скоростного режима, нарушения правил перевозки детей, выезд на встречную полосу", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В рамках мероприятия на парковках, в кемпингах, местах для отдыха водителей большегрузов проводятся предупредительные мероприятия с участием медиков, представителей дорожных служб, волонтеров, общественности. Участникам акций вручат памятки и листовки с логотипом #ТрассыБезДТП.