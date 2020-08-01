Тюменцев научат правильно работать с голосом

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Прямой эфир "Голос — это второе имя" с тренером, радиоведущей Марией Кондратович начнется 25 августа в 11 часов. Трансляция пройдет в Instagram-аккаунте Централизованной городской библиотечной системы.

"Мария уверена, что красота голоса зависит от гармонии низких и высоких частот, тембра, интонаций, чувственности подачи, настроения. Всем этим можно и нужно учиться пользоваться", — рассказали организаторы.

Во время эфира тренер по голосу, речи и публичным выступлениям, радиоведущая "Красной Армии", расскажет, как правильно работать с голосом, как избавиться от слов паразитов, чувствовать себя уверенно и излучать яркость лишь с помощью голоса.