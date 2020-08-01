Более половины посевов убрали в Сладковском районе

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57% посевных площадей обмолотили в Сладковском районе по состоянию на 24 августа.

Всего аграриям предстоит убрать 12 тыс. 652 га зерновых и зернобобовых, сообщил замглавы Сладковского района Виктор Степаненко. На полях работают все 11 хозяйств района.

"В целом к уборочной подготовились основательно. Комбайны на ходу, готовы сушильные комплексы, зерносклады. Организовано горячее питание прямо в поле. Дело за погодой. На минувшей неделе она подвела – техника стояла. Сейчас пробуют снова выходить в поле", - рассказал Виктор Степаненко.

Кроме зерновых и зернобобовых, в районе занимаются выращиванием картофеля – под него отведено 38 га. Здесь работы еще не начинали – картофель не готов.

Также в конце августа и начале сентября аграрии займутся заготовкой силоса.

Евгения Шевцова