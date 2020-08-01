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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вопросы об организации учебы и питания в школе можно задать на горячей линии

Общество, 10:07 25 августа 2020

edu.gov.ru

Проконсультироваться по вопросам начала учебного года, горячего питания и выплатам за классное руководство могут россияне по телефону 8-800-200-91-85.

Горячая линия работает в круглосуточном режиме, сообщает Минпросвещения России.

Продолжают также работу федеральные горячие линии по вопросам детского отдыха, функционирования учреждений среднего профессионального образования, поддержки лиц с ОВЗ и инвалидов, детей и подростков. Телефоны этих горячих линий опубликованы на сайте Минпросвещения России.

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# горячая линия , Минпросвещения РФ , обучение

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