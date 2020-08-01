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Жителям Тюменской области расскажут, как запустить большой бизнес в маленьком городе

Общество, 11:46 25 августа 2020

из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте

Руководитель коммуникативного агентства "Синергия" Алексей Шешуев выступит в прямом эфире "Как сделать большой бизнес в маленьком городе" 25 августа, сообщает администрация Тобольска.

Алексей Шешуев расскажет про то, как найти идею для бизнеса в любой точке России, как собрать команду и управлять ей удаленно. Также он поделится лайфхаками по автоматизации бизнеса на старте.

Трансляция начнется в 17 часов в Instagram-аккаунте "Мой бизнес. Прямые эфиры". Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, в 2020 году правительство Тюменской области совместно с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРОО "Опора России" и ООО "Центром развития бизнеса" совместно реализуют федеральный проект "Популяризация предпринимательства", который создан для тех, кто желает открыть свое дело.

Все анонсы предстоящих мероприятий и контакты для регистрации размещены на официальном сайте проекта.

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# бизнес , предпринимательство , прямой эфир

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