Жителям Тюменской области расскажут, как запустить большой бизнес в маленьком городе

| Фото: из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте

Руководитель коммуникативного агентства "Синергия" Алексей Шешуев выступит в прямом эфире "Как сделать большой бизнес в маленьком городе" 25 августа, сообщает администрация Тобольска.

Алексей Шешуев расскажет про то, как найти идею для бизнеса в любой точке России, как собрать команду и управлять ей удаленно. Также он поделится лайфхаками по автоматизации бизнеса на старте.

Трансляция начнется в 17 часов в Instagram-аккаунте "Мой бизнес. Прямые эфиры". Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, в 2020 году правительство Тюменской области совместно с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРОО "Опора России" и ООО "Центром развития бизнеса" совместно реализуют федеральный проект "Популяризация предпринимательства", который создан для тех, кто желает открыть свое дело.

Все анонсы предстоящих мероприятий и контакты для регистрации размещены на официальном сайте проекта.