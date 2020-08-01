В Тюменской области 60 тысяч детей провели каникулы в пришкольных лагерях

| Фото: лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте | Фото: лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте

60 тыс. детей отдохнули в пришкольных лагерях Тюменской области. Более 400 школ провели три летних смены, каждая продолжительностью две недели, сообщает региональный оперативный штаб.

Отдых детей был организован с учетом мер безопасности: утром дети проходили термометрию, обрабатывали руки антисептиками. Помещения школ регулярно дезинфицировали, использовали приборы для обеззараживания воздуха.

Программы отдыха и оздоровления школьников в большей степени педагоги, воспитатели и вожатые реализовывали на свежем воздухе.

В пришкольных лагерях региона бесплатно смогли отдохнуть дети медработников и сотрудников социальных учреждений, которые работали в условиях пандемии.