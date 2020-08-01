В Тюмени сбили женщину на инвалидной коляске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

42-летнюю женщину, передвигавшуюся на инвалидной коляске, сбили на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 25 августа.

ДТП произошло в районе дома №61 в 16 часов.

"На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Toyota RAV4 сбил женщину на инвалидной коляске. Она ехала с мужчиной, его машина не задела. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, пояснила, что она якобы не заметила людей", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

42-летней женщине понадобилась помощь медиков. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова