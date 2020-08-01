Скульптурную композицию "Ершов и дети" откроют у Тюменского театра кукол

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Новая скульптурная композиция "Ершов и дети" откроется у здания Тюменского театра кукол 28 августа в 12 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Открытие пройдет в рамках праздника, посвященного Дню знаний. Для юных любителей театра будет организована развлекательная программа. Также гости получат возможность посмотреть фрагменты спектакля "Конек-горбунок" и принять участие в распродаже билетов на постановки театра.

Напомним, открытие юбилейного 75-го театрального сезона в Тюменском театре кукол состоится 12 сентября в 12 часов. Ребятам покажут спектакль "Айболит".