Водитель Chevrolet и его пассажирка погибли в аварии на Салирском тракте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажирка автомобиля Chevrolet погибли в ДТП на Салаирском тракте в Тюмени 25 августа. "Газель" и Chevrolet столкнулись на 15-м км дороги.

"По предварительным данным, Chevrolet выехал на встречную полосу. Водитель и пассажирка машины скончались на месте аварии. Их личности устанавливаются", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Инна Пахомова