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Депутаты держат на контроле благоустройство тюменских дворов

Общество, 19:21 25 августа 2020

Тюменская гордума | Фото: Тюменская гордума

Депутат городской думы Алексей Чирков в своем избирательном округе осмотрел пять благоустраиваемых дворовых территорий.

В целом работы по благоустройству дворов выполняются качественно, с опережением плановых сроков, замечания горожан учтены, однако есть вопросы к сетевым организациям. На улице Рижской, 76, 78 они затянули с ремонтом коммуникаций, и подрядчику теперь придется спешить с благоустроительными работами, чтобы выполнить запланированное к сентябрю - середине октября.

Депутат городской думы Надежда Ачкасова побывала в отремонтированном дворе у домов №№ 15 и 15а на улице Монтажников. Территория заметно преобразилась, отмечает депутат: обновлено наружное освещение, на спортивных, детских и хозяйственных площадках новое оборудование, восстановлено озеленение, изменилось число парковочных мест, площадь игровых зон, появились новые пандусы у подъездов.

В осмотре двора приняли участие и жильцы многоэтажек. "Обсуждая проект благоустройства, люди очень сплотились и хотят сами решать, как будет выглядеть их двор, в котором они гуляют. Все только выигрывают, когда появляется больше возможностей для творчества и проявления инициативы", - заметила Надежда Ачкасова.

Напомним, работы по благоустройству дворовых территорий в городе ведутся в рамках программы, входящей в национальный проект "Жилье и городская среда".

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# благоустройство дворов , гордума

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