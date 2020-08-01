Двадцать пять организаций участвовали в фестивале "Добрый Тобольск"

| Фото: ТОБОО «В защиту жизни. Тюменская область» | Фото: ТОБОО «В защиту жизни. Тюменская область»

25 организаций – рекордное количество – собрал III фестиваль "Добрый Тобольск" в саду Ермака. Организаторы - ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" - продолжают подсчитывать средства и подарки, полученные от благотворителей, для семей, нуждающихся в поддержке накануне Дня знаний.

Акцию "С миру по нитке – к хорошей отметке!" устроили организаторы для гостей фестиваля. Кусочки пиццы получили взрослые, и дети, которые приносили канцелярию. За счет аукциона пицца была продана на 4 тыс. рублей.

На фестивале тоболяки смогли узнать много нового и интересного, найти занятие по душе.

Так, участвуя в акции "Угости и прокатись" за угощение: сахар-рафинад, морковь, яблоки можно было получить билет на бесплатное катание на лошади или пони. Акцию организовала директором конно-спортивного клуба "Пегас" Оксана Водовозова.

Работники ЦРМПП организовали игры на эрудицию, смекалку, логику. Собаководы провели мастер-класс на гармонизацию отношений хозяина и его питомца.

Добровольцы спортивного клуба "Йети" провели тренировку по умению держать баланс тела.

Юные спортсмены посетили мастер-класс по умению играть в настольный теннис. В творческой мастерской кострезов Турышевых тоболяки знакомились с традиционным, косторезным промыслом.

Инструкторы по спорту ДЮСШ Тобольска организовали танцевальную тренировку.

На благотворительной ярмарке "Бутик добра" желающие могли приобрести за рекомендуемые пожертвования новые, или практически новые, вещи, обувь и аксессуары от Гуманитарного склада

На фестивале прошел урок-экскурсия "Сибирский поход Ермака, освоение Сибири казаками от Урала до Тихого океана". Тоболяки посетили выставку казачьей одежды и оружия, узнали о работе шорников.

Участниками фестиваля "Добрый Тобольск" стали национальные автономии. МОО "АНКА ТТРТО "Азербайджан" представили гостям национальную кухню и костюмов азербайджанцев.

Мастер-класс для детей "Оживление предметов" позволил всем участникам фестиваля, управляя куклами, почувствовать себя актерами. Его провела директор кукольного театра "Сундучок сказок" Зухра Абайдулина.

Тоболяки участвовали в буккроссинге – свободном обмене книг.

Как сообщила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько, фестиваль продолжается. 29 и 30 августа пройдет акция "Тобольские дворики" в Сквере журналистов. Фестиваль "Добрый Тобольск" прошел при поддержки муниципального гранта.

Анжела Лебедева