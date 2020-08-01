Тюменские студенты вошли в "Команду Урала"

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Победителями конкурса кадрового резерва УФО "Команда Урала" стали шестеро студентов и сотрудников ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В их числе Даниил Грамотин из Института социально-гуманитарных наук, Никита Калашников, Институт государства и права, Владимир Кибукевич, Школа перспективных исследований, Никита Салмин из Финансово-экономического института, Тимур Темуркаев - выпускник Финансово-экономического института, Татьяна Матросова - директор Центра международного образования.

"Наши студенты и сотрудники становятся лидерами во многих мероприятиях разного уровня. Данный конкурс закономерно не стал исключением – Тюменский государственный университет целенаправленно помогает ребятам формировать лидерские качества", – сказал начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

В конкурсе участвовали 3,5 тыс. человек из всех регионов УФО. Они готовили проекты по решению проблем, выявленных не территории проживания. Победителями конкурса признаны 111 человек.