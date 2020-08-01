Пополнить баланс транспортной карты школьников можно в мобильном приложении

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Информация о балансе транспортной карты тюменских школьников и история совершенных операций по карте теперь доступны в мобильном приложении "Образование 72", сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Родители могут настроить минимальный порог баланса транспортной карты и получать оповещения. Это позволит вовремя пополнять баланс, если у ребенка заканчиваются деньги на карте. Чтобы воспользоваться этой функцией в мобильном приложении, родителям необходимо в личном кабинете АИС "Электронная школа" на сайте school.72to.ru ввести номер транспортной карты ребенка.

Сообщение в виде push-уведомлений содержит номер транспортной карты и сумму баланса. Кликнув на него, пользователь попадает в раздел мобильного приложения "Транспортная карта", где можно посмотреть баланс и историю операций. Включить уведомление и настроить минимальный порог баланса транспортной карты можно в разделе "Транспортная карта" - "Настройка уведомлений".

Мобильное приложение "Образование 72" можно скачать в App Store и Google Play.

Для успешной авторизации в мобильном приложении необходимо сначала пройти авторизацию на сайте АИС "Электронная школа". Вход в систему и мобильное приложение "Образование 72" осуществляется при помощи логина и пароля портала Госуслуг.