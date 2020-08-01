Тюменцев зовут на очередную донорскую субботу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередная донорская суббота пройдет на Тюменской областной станции переливания крови 26 сентября.

Всех желающих приглашают пополнить банк крови с 8 до 13 часов. Сдать кровь можно при отсутствии абсолютных противопоказаний.

Напомним, в последний раз донорская суббота на областной станции переливания крови проходила 22 августа. В тот день участие в акции приняли 130 человек. Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" на станции было заготовлено 50 литров крови. Донорская суббота совпала с Днем государственного флага РФ, в связи с праздником всем посетителям станции выдавались ленточки-триколоры.

Инна Пахомова