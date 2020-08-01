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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три очага COVID-19 в Тюменской области - на контроле Роспотребнадзора

Общество, 16:57 26 августа 2020

Фото: mos.ru

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Три очага групповой заболеваемости COVID-19 находятся на контроле в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

"Очаги новой коронавирусной инфекции находятся на предприятии "Ренессанс" в Тобольске, в Тюменской областной клинической психбольнице и Винзилинском психинтернате. В целом в этих очагах выявлено 173 заболевших и 290 контактных лиц", - рассказала она.

После выхода Тюменской области на третей этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения COVID-19, роста заболеваемости в регионе не зафиксировано, подчеркнула руководитель областного управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе выявлено 7 528 случаев COVID-19, 49 из них - за последние сутки. Показатель заболеваемости - 495,6 на 100 тыс. населения - в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и УрФО.

Случаи COVID-19 выявляются во всех муниципалитетах. Наибольшее количество заболевших приходится на Тюмень, на втором месте - Тюменский район, на третьем - Тобольск.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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