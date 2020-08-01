В Тюменской области выявили 49 новых случаев COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Еще 49 человек заразились коронавирусной инфекцией в Тюменской области. За последние сутки в России выявлено 4 тыс. 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 403 человека.

В Москве 640 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 181, в Московской области - 143.

В Свердловской области заболели 122 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе - 64, в Челябинской области - 62, на Ямале - 45, в Курганской области - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 тыс. 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 16 тыс. 683 летальных исхода, выздоровели 786 тыс. 150 человек.