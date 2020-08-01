В Тюменской области 63-летняя женщина скончалась от двусторонней пневмонии

www.mos.ru, Д.Гришкин www.mos.ru, Д.Гришкин

63-летняя женщина в Тюменской области скончалась от быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний. Такие данные приводит 25 августа региональный оперативного штаб.

За минувшие сутки в Тюменской области 15 человек выздоровели после COVID-19.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции - 51, в том числе четверо детей. Всего с начала пандемии - 7 тыс. 479.

За весь период пандемии выздоровели 6 тыс. 875 жителей региона. Девять пациентов подключены к ИВЛ. 507 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 426 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.