В Тюменской области 63-летняя женщина скончалась от двусторонней пневмонии
63-летняя женщина в Тюменской области скончалась от быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний. Такие данные приводит 25 августа региональный оперативного штаб.
За минувшие сутки в Тюменской области 15 человек выздоровели после COVID-19.
Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции - 51, в том числе четверо детей. Всего с начала пандемии - 7 тыс. 479.
За весь период пандемии выздоровели 6 тыс. 875 жителей региона. Девять пациентов подключены к ИВЛ. 507 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 426 человек находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.