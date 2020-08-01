В Тюменской области проведено более тридцати тысяч тестов на коронавирус за неделю

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Более 31 тыс. тестов на наличие COVID-19 проведено в Тюменской области за минувшую неделю, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество исследований на коронавирусную инфекцию за период введения ограничительных мероприятий составило 638 тыс. 220.

Жители области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в частных медицинских организациях. Полный перечень клиник размещен на сайте Роспотребнадзора.

Лица, прибывшие на территорию России, должны пройти обследование в течение трех дней за счет собственных средств и разместить результат на портале Госуслуг.

В государственных медицинских организациях проходят обследование граждане, контактировавшие с больным COVID-19 после проведенного профилактического лечения на 8-10 день, жители области старше 65 лет и лица, проживающие в организациях социального обслуживания, заболевшие внебольничной пневмонией, все с признаками ОРВИ, медицинские работники, подлежащие мониторингу.