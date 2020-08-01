Пятьдесят тюменцев заболели COVID-19 за минувшие сутки

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50 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. В целом по России подтверждено 4 тыс. 852 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 23,6% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 тыс. 162 человека.

За весь период пандемии в России выявлено 956 тыс. 749 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 16 тыс. 383 летальных исхода, выздоровели 770 тыс. 639 человек.