Еще 26 тюменцев выздоровели после COVID-19

www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

26 пациентов вылечились от коронавируса в Тюменской области. Четверо жителей региона с COVID-19 остаются на ИВЛ по данным за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Тюменской области 22 августа.

Зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии - 7 тыс. 330 таких случаев, из них выздоровели 6 тыс. 840 граждан.

Под медицинским наблюдением остаются 714 жителей Тюменской области. 2 тыс. 759 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.