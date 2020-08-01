В Тюменской области закрыли еще один моногоспиталь

| Фото: www.mos.ru, М.Мишин | Фото: www.mos.ru, М.Мишин

Моногоспиталь на базе больницы "Водников" закрыт. К привычному режиму работы медучреждение приступит с 24 августа, сообщает региональный оперативный штаб 21 августа.

Моногоспиталь в Западно-Сибирском медицинском центре федерального медико-биологического агентства России (больница "Водников", ФМБА) в Тюмени работал с 21 июня до 16 августа. Сейчас медучреждение готовят к открытию.

Как пояснили в больнице, закрытие моногоспиталя связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, 19 августа закрылся моногоспиталь на базе филиала областной больницы №11 в с. Омутинское. Лечение в нем прошли 60 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Помощь больным оказывали 68 медработников из разных лечебных учреждений.