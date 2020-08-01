  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области закрыли еще один моногоспиталь

Общество, 17:00 21 августа 2020

www.mos.ru, М.Мишин | Фото: www.mos.ru, М.Мишин

Моногоспиталь на базе больницы "Водников" закрыт. К привычному режиму работы медучреждение приступит с 24 августа, сообщает региональный оперативный штаб 21 августа.

Моногоспиталь в Западно-Сибирском медицинском центре федерального медико-биологического агентства России (больница "Водников", ФМБА) в Тюмени работал с 21 июня до 16 августа. Сейчас медучреждение готовят к открытию.

Как пояснили в больнице, закрытие моногоспиталя связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, 19 августа закрылся моногоспиталь на базе филиала областной больницы №11 в с. Омутинское. Лечение в нем прошли 60 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Помощь больным оказывали 68 медработников из разных лечебных учреждений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , моногоспиталь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 21.08.2020Новую методику хирургического лечения аритмии внедрили тюменские медики
18:41 21.08.2020Как не отравиться грибами, напомнили тюменцам
18:30 21.08.2020ОП РФ запустила опрос об изменениях в работе НКО в период пандемии
18:08 21.08.2020Для участников онлайн-диктанта "Я гражданин" подготовили пятьдесят вопросов