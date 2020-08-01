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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

50 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:48 21 августа 2020

www.mos.ru, М.Мишин

50 больных коронавирусной инфекции выявили в регионе за минувшие стуки. Всего в России подтверждено 4 тыс. 870 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,5% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 817 человек.

В Москве выявлено 690 заболевших, в Санкт-Петербурге - 181, в Московской области - 151.

В Свердловской области зафиксировали 124 случая, в Ханты-Мансийском округе - 85, в Челябинской области - 73, на Ямале - 65, в Курганской области - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 тыс. 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 тыс. 189 летальных исходов, выздоровело 761 тыс. 330 человек.

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# коронавирус

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