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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области вахтовики с иммунитетом к COVID-19 не будут проходить обсервацию

Общество, 09:05 21 августа 2020

sibur.ru

Сотрудники нефтегазовых предприятий Тюменской области, работающие вахтовым методом, при наличии иммунитета к коронавирусной инфекции смогут не проходить 14-дневный карантин в обсервации и сразу приступить к работе.

Такие изменения внесены в постановление "О недопущении распространения COVID-19 в вахтовых поселках предприятий нефтегазовой отрасли Тюменской области" и подписаны главным санитарным врачам региона Галиной Шарухо.

"Работники с отрицательным исследования методом ПЦР, отсутствием IgM и наличием IgG исключаются из обсервации и по результатам медицинского заключения на основании решения работодателя направляются к месту трудовой деятельности без ограничения", - отмечается в документе.

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# вахтовики , Галина Шарухо , коронавирус

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