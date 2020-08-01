В Тюменской области вахтовики с иммунитетом к COVID-19 не будут проходить обсервацию

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Сотрудники нефтегазовых предприятий Тюменской области, работающие вахтовым методом, при наличии иммунитета к коронавирусной инфекции смогут не проходить 14-дневный карантин в обсервации и сразу приступить к работе.

Такие изменения внесены в постановление "О недопущении распространения COVID-19 в вахтовых поселках предприятий нефтегазовой отрасли Тюменской области" и подписаны главным санитарным врачам региона Галиной Шарухо.

"Работники с отрицательным исследования методом ПЦР, отсутствием IgM и наличием IgG исключаются из обсервации и по результатам медицинского заключения на основании решения работодателя направляются к месту трудовой деятельности без ограничения", - отмечается в документе.