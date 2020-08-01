Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области снизилась на 24%
Далее в сюжете Тюменский студент-медик рассказал о работе в красной зоне
7 тыс. 228 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за весь период пандемии. На 24 % снизился уровень заболеваемости в период с 10 по 16 августа, в сравнении с предыдущей неделей.
Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.
"За 33-ю неделю пандемии, то есть, с 10 по 16 августа, в Тюменской области количество заболевших уменьшилось на 24 процента по сравнению с 32-й неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 475,9 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу", - рассказала она.
На контроле у регионального управления Роспотребнадзора остаются три очага групповой заболеваемости COVID-19.
Среди заболевших новой коронавирусной инфекцией большинство составляют люди трудоспособного возраста. На долю людей старше 65 лет приходится не более 15 %.
Количество лабораторий, в которых можно пройти тестирование на COVID-19, увеличилось до 18, пять из них - частные.
Евгений Бабенко