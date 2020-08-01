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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач-инфекционист назвала тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Общество, 10:13 20 августа 2020

www.tobmed.ru

Кого нельзя будет вакцинировать от коронавируса рассказала врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением ФБУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора Ксения Степанова.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России уже в сентябре-октябре. Для всех она будет добровольной.

Как объяснила Ксения Степанова, не делают прививки по противопоказаниям. Они подразделяются на абсолютные, когда человеку вакцина не ставится ни при каких обстоятельствах. И относительные, когда у пациента, например, проходит недомогание, и вакцину можно поставить позже, обычно через 2-4 недели после острого заболевания или обострения хронических форм.

"Самое главное противопоказание – это аллергия на предыдущее введение вакцины, - пояснила врач. - Хотя сегодня, большинство вакцин, которые производят в России, имеют не целый вирус, а искусственно выращенный, где остается частица вируса, содержащая определенный антиген, на внедрение которого начинается производство специфических антител. Поэтому аллергия на вакцины минимизирована. Но есть один момент. Чаще всего выращивание идет с использованием куриного белка. И вот у кого есть аллергия на куриный белок, то тому, конечно, введение вакцины противопоказано".

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# вакцинация , коронавирус , Ксения Степанова

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