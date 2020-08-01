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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области закрыли один из госпиталей для пациентов с коронавирусом

Общество, 18:30 19 августа 2020

www.tobmed.ru

Моногоспиталь на базе филиала областной больницы №11 в селе Омутинское закрывают, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Подразделение вернется к штатному режиму работы. "Эпидобстановка позволяет сделать это, но при необходимости стационар в короткие сроки может быть перепрофилирован в инфекционный", - сообщили в депздраве.

Как рассказал главврач больницы Алексей Белов, госпиталь принимал жителей Голышмановского городского округа, Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Бердюжского, Армизонского районов с 16 июля.

Лечение в нем прошли 60 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Помощь больным оказывали 68 медработников из разных лечебных учреждений.

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# коронавирус , моногоспиталь , Омутинский район

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