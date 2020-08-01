В Тюменской области закрыли один из госпиталей для пациентов с коронавирусом

www.tobmed.ru www.tobmed.ru

Моногоспиталь на базе филиала областной больницы №11 в селе Омутинское закрывают, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Подразделение вернется к штатному режиму работы. "Эпидобстановка позволяет сделать это, но при необходимости стационар в короткие сроки может быть перепрофилирован в инфекционный", - сообщили в депздраве.

Как рассказал главврач больницы Алексей Белов, госпиталь принимал жителей Голышмановского городского округа, Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Бердюжского, Армизонского районов с 16 июля.

Лечение в нем прошли 60 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Помощь больным оказывали 68 медработников из разных лечебных учреждений.