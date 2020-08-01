В ялуторовском музее "Дом природы" вновь оживает глина

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Выставкой "Когда оживает глина" начал Ялуторовский музейный комплекс свою деятельность после длительного перерыва.

В условиях действия ограничительных мер музей будет следовать рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на безопасность гостей и сотрудников музея. При посещении музейных объектов действуют следующие временные правила: вход в музей возможен только в медицинских/гигиенических масках, при необходимости можно приобрести средства индивидуальной защиты и воспользоваться антисептиками во входной зоне, а при покупке билетов приветствуется безналичный расчет.

На выставке "Когда оживает глина" представят широкое разнообразие керамических изделий разных временных периодов. Среди них старинная глиняная посуда: кринка, корчага, кувшин, чаша (латка), жаровня и другие, а также интерьерные украшения, миниатюрные скульптуры и игрушки.

В краеведческом музее вновь станет доступной персональная выставка тюменской художницы Ольги Трофимовой "Каждый день. Иногда...". Экспозиция открылась еще в конце июня, но из-за пандемии коронавируса была недоступна.

"Понятие каждый день – это о каждом из нас, - пояснила на открытии экспозиции художница. - Каждый день мы открываем глаза, приветствуем этот мир и делаем все свои обычные дела. Мы живем эту жизнь – единственную, неповторимую, бесценную. Но иногда рутина прерывается, и мир открывается по-новому. Эти открытия и стали основой этой выставки "Каждый день. Иногда…"