Срок приема заявлений на выплаты на детей до 16 лет истекает 1 октября

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Семьям с детьми, имеющим право на выплаты, введенные в период пандемии COVID-19, необходимо подать заявление до 1 октября, напоминает управление ПФР по Тюменской области.

"Право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года, - отмечено в сообщении. - Первые выплаты по этому основанию ПФР начал производить в апреле. Общий период перечисления семьям средств государственной поддержки составил 3 месяца – с апреля по июнь равными платежами в размере 5 тысяч рублей".

При обращении после обозначенного периода выплаты осуществляются единовременным платежом в размере 15 тысяч рублей. Подать заявление можно с помощью портала государственных услуг, личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, а также в клиентских службах ПФР или офисах МФЦ.

Обратиться за денежными средствами может любой из родителей, воспитывающих ребенка, однако важно, чтобы реквизиты счета, указанные в обращении, были открыты на имя заявителя. Отметим, что в соответствии с указом президента от 23 июня таким семьям в беззаявительном порядке будет произведена дополнительная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Аналогичный срок подачи заявления распространяется и на семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет. Обратиться за единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей может так же любой из родителей в срок до 1 октября.

Отметим, что речь идет о семьях, ранее не заявивших о своем праве. Семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста с 1 июля по 30 сентября, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребенка .Эта выплата носит заявительный характер.

Также в помощь родителям на официальном сайте ПФР размещены необходимые разъяснения о выплате семьям с детьми до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.

При личном обращении в клиентскую службу ПФР предварительная запись обязательна. Выбрать удобную дату и время для посещения можно с помощью специального электронного сервиса в личном кабинете на сайте ПФР или по телефону горячей линии 8 (3452) 56-25-00.