Врачи скорой в выходные оказали помощь более тысячи жителям Тюмени и Тюменского района

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1 тыс. 132 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой 15 и 16 августа.

Как сообщает пресс-служба "Станции скорой медицинской помощи", на экстренные вызовы бригады скорой помощи выезжали 507 раз. В стационары доставили 423 пациента. Во всех остальных случаях форма вызова оценивалась как неотложная.

И экстренная, и неотложная помощь, пояснили специалисты, оказывается пациенту в случае внезапных острых заболеваний, обострении хронических заболеваний, а также при травмах, отравлениях и несчастных случаях. Разница в том, что необходимость оказания экстренной помощи продиктована прямой угрозой жизни пациента, в то время как при необходимости неотложной помощи такой угрозы нет.

С 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 768 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д. Врачи оперативного отдела проконсультировали 628 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Специалисты скорой помощи напоминают, что вызвать скорую помощь с сотового телефона можно по номеру 112 или 103, со стационарного – 112 или 03. Важно помнить, что вся предоставленная вами информация позволяет медикам экономить время и оперативно прибывать на экстренные поводы.

Самая важная информация сообщается в начале разговора. И это, конечно, адрес. Если связь прервется, то диспетчер уже будет в курсе, куда направить бригаду. Вызывая домой, назовите улицу, номер дома и квартиры, подъезд, этаж. На дачу – сообщите, помимо улицы и номера дома, название садоводческого общества и на каком оно километре находится.

Вызывая скорую на улицу, укажите, помимо названия улицы и номера дома, рядом с которым произошло происшествие, ориентиры – магазин, школа, салон красоты и т. д. При вызове на трассу важно сообщить, какой километр и какие рядом населенные пункты, а также где и кто будет встречать бригаду скорой медицинской помощи.

Номер телефона, с которого осуществляется вызов, либо номер телефона, по которому можно уточнить информацию по поступившему вызову обязательно уточнит диспетчер. От также задаст необходимые вопросы по состоянию пациента. При ДТП не нужны дополнительные уточнения по состоянию пострадавших.

Данные о пациенте – заключительный этап разговора: назовите фамилию, имя, отчество, пол, возраст пациента (при отсутствии информации – его пол и примерный возраст).