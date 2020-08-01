Как будут работать тюменские детские сады и школы в условиях риска распространения COVID-19

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Детские сады в Тюменской области возобновят полноценную работу с 20 августа. Как это будет происходить с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре.

Рекомендации ведомства по организации работы с детьми касаются не только дошкольных учреждений, но и школ, а также проведения экзаменов и итоговой аттестации.

Перед открытием образовательных учреждений везде проведут генеральную уборку по вирусному режиму. За каждым классом или группой закрепят помещение. На переменах и во время прогулок дети из разных групп и классов не должны общаться между собой, чтобы минимизировать риски заражения. Также исключат объединение ребят из разных классов в группы продленного дня и вечерние дежурные группы.

Проведение массовых мероприятий из-за угрозы COVID-19 исключат. Допускать в здания будут через ежедневные утренние фильтры с обязательной бесконтактной термометрией, а при входе установят дозаторы с антисептиком. Для максимального разобщения детей в учреждениях пересмотрят режим работы, в том числе время начала первого урока и время перемен для разных классов.

Если во время нахождения ребенка в школе или детском саду у него обнаружат признаки ОРВИ, - до прихода родителей или законных представителей его незамедлительно изолируют. С учетом погодных условий специалисты Роспотребнадзора советуют сделать приоритетным пребывание детей на свежем воздухе и по возможности по максимуму перенести занятия физкультурой на уличные спортплощадки.

Дезинфекцию помещений с обязательной обработкой рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов и вентилей кранов будут делать во время перемен и после окончания рабочего дня. Санитарные врачи рекомендуют установить в помещениях приборы для обеззараживания воздуха, и после каждого урока в отсутствие учеников и воспитанников проветривать комнаты.

Что касается столовых и пищеблоков - персонал в них должен работать в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), после каждого приема пищи обрабатывать столы, а посуду и столовые приборы перед мытьем погружать в дезинфицирующий раствор. Для соблюдения питьевого режима без вреда для детей обеспечат необходимый запас одноразовой посуды, а кулеры и дозаторы также будут обрабатывать. В санузлах как для детей, так и для сотрудников всегда должны быть мыло и туалетная бумага, наполненные дозаторы с антисептиком. Педагогам поручено усилить работу по гигиеническому воспитанию учащихся, воспитанников и их родителей.

В местах проведения экзаменов и итоговой аттестации проведут генеральную уборку по вирусному режиму как перед началом работы, так и после ее завершения. При входе в здание также будет обязательной бесконтактная термометрия и обработка рук антисептиком. Чтобы не допускать скученности во время утреннего фильтра, для учеников и работников составят графики прихода. Скопление детей в зонах рекреации недопустимо. Во время экзаменов детей будут рассаживать зигзагообразно, по одному за парту, с обязательным расстоянием не менее полутора метров между друг другом. Помещения, где планируют проводить аттестацию, в Роспотребнадзоре советуют оснастить устройствами обеззараживания воздуха, которые могут работать в присутствии людей. Персонал снабдят масками и перчатками, а ребят обеспечат либо бутилированной водой, либо водой в промышленной таре с помпой или через кулер. Достаточное количество одноразовой посуды и санитарная обработка дозаторов - обязательны.

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Дарья Казакова