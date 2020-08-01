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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 27 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 13:29 18 августа 2020

www.mos.ru, М. Денисов

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27 человек в Тюменской области выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии после коронаврусной инфекции поправились 6 тыс. 737 жителя, сообщает региональный оперативный штаб 18 августа.

55 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей зарегистрировано в регионе за минувшие сутки, с начала пандемии - 7 тыс. 128.

11 пациентов находятся на ИВЛ. 843 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 329 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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