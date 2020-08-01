55 новых случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин

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55 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России установлено 4 тыс. 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

29% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 132 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 527 человек.

В Москве подтвердили 693 случая инфекции, в Санкт-Петербурге - 157, в Свердловской области - 149.

В Ямало-Ненецком округе выявили 76 заболевших, в Ханты-Мансийском округе - 72, в Челябинской области - 67, в Курганской области - 25.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировали 932 тыс. 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период - 15 тыс. 872 летальных исхода, выздоровели 742 тыс. 628 человек.