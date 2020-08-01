Тюменский студент-медик рассказал о работе в красной зоне

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Студент 5 курса педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета Артур Смилянин один из первых, кто отправился работать в красную зону - моноифекционный госпиталь на базе Областной клинической больницы № 1, сообщает пресс-служба вуза.

Он напомнил, что под моногоспиталь больницу переформировали в середине апреля, и с тех пор он принимает детей и взрослых, персонал работает контактными и подтвержденными на коронавирусную инфекцию пациентами.

По словам Артура, многие студенты шли работать в приемное отделение несмотря на тяжелые условия и сложность работы, превыше всего ставя приобретаемый опыт.

"Когда нам сообщили о перепрофилировании, я проявил инициативу остаться и поучаствовать, увидеть все изнутри, - рассказал студент-медик. - Мною двигало желание получить бесценный опыт в таких условиях и, конечно, помочь пациентам, осознавая риски. Видел, как за месяц до начала работы в режиме моноинфекционного госпиталя больница поэтапно и уверенно готовилась к приему. Страха встретить инфекцию не было. Первое время все соблюдали дистанцию, после контактов с пациентами сразу начиналась обработка. Рабочий график трудный, но больница и область создали оптимальные условия для работы. Специальный автобус отвозит на работу и в отель, где мы живем. У нас полностью обеспечено питание, уборка. Мы работаем, приезжем, отдыхаем и снова отправляемся на работу. График смены длится 12 часов: в ночь, в день, сутки отдыхаем и выходим снова на смену".

Артур Смилянин отметил, что тех, кто шел на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией, обучали обращению со средствами индивидуальной защиты. Одежда медиков: специальный комбинезон, маска, нашлемник, бахилы, две пары перчаток, нарукавники, плащ и щиток или очки.

"Было сложно работать в жаркий период, - признался молодой человек. - Иногда сталкиваешься со сложным пациентом, жарко, адреналин и пульс подскакивают, голова "лопается". Бывают дни, когда приходишь и падаешь на кровать истощенный. Когда погода прохладная можно спокойно работать и не ощущать костюма".

В обязанности студентов-медиков входит регистрация пациентов, забор крови у детей и взрослых, клизмы, катетеризация, забор мазков.

В период сессии свободного времени у будущего врача совсем не было. Подготовка к экзаменам началась за несколько недель до экзаменационного периода.

"Понимал, что за короткий период не смогу подготовиться к такому режиму, - рассказал Артур. - Как сказал один из преподавателей: "Чем больше человек занят, тем больше он успевает", поэтому у меня было все распланировано".

График работы в моноифнекционном госпитале остается трудным. Подъем в 6 часов 30 минут, постоянный масочный режим и измерение температуры.

"Этот опыт ни с чем не сравнить, - отметил студент. - Не нужно бояться. Мы - будущие врачи и должны понимать, что страх иногда нужно перебороть".