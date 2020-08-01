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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы, вернувшиеся из-за границы, сдают тесты на COVID-19

Общество, 19:14 20 августа 2020

Фото: оперативный штаб Тюменской области, Валерий Бычков

Более 300 анкет жителей Тюменской области, вернувшихся из зарубежных поездок, поступили в региональное управление Роспотребнадзора по данным на 20 августа, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

"Тюменцы, приезжающие домой из-за границы, обязаны в течение трех дней после возвращения сдать тест на COVID-19 методом ПЦР, независимо от того, обследовались ли они перед вылетом в Россию. Кроме того, россияне, возвращающиеся в Россию воздушным транспортом, должны заполнить анкету прибывающего на борту и форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Россию", - рассказала она.

Анкеты поступают через портал госуслуг или из органов Роспотребнадзора тех российских регионов, где аэропорты принимают международные рейсы.

Евгений Бабенко

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