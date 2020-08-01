В Тюменской области мужчина скончался от тяжелой формы пневмонии

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В Тюменской области скончался мужчина 64 лет с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания, врачи оказались бессильны, сообщает региональный оперативный штаб 21 августа.

За минувшие сутки 29 человек выписаны из больниц после COVID-19. Зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе в двух детей. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 тыс. 278.

Четыре пациента подключены к ИВЛ. 832 человека остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 759 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.