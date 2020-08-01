В Тюменской области возобновили работу музеи

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

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40 музеев Тюменской области, из них 25 государственных и 15 муниципальных, возобновили работу.Все они прошли серьезную санитарно-эпидемиологическую подготовку к открытию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Для посетителей Тюменского музейно-просветительского объединения вновь открыты любимые экспозиции, например, "400 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. До начала ограничительных мер выставка проработала всего месяц, поэтому сейчас бьет все рекорды популярности.

Появились и новые проекты, такие как "Деловая Тюмень" в "Усадьбе Колокольниковых", которая знакомит с бытом, деятельностью и отдыхом деловых тюменцев рубежа XIX-XX веков. Здесь представлены обстановка кабинета и интерьер трактира, а также артефакты: банкноты, векселя, акции, предметы одежды, личное оружие.

С 18 августа начали работу все структурные подразделения ТМПО, в том числе Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Ялуторовский музейный комплекс.

Актуальную афишу и последние новости о работе областных музеев можно найти на официальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.