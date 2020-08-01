52 случая заражения COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

www.mos.ru | Фото: Е. Самарин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы www.mos.ru | Фото: Е. Самарин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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52 больных коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие стуки. Всего в России подтверждено 4 тыс. 921 новый случай заражения в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,2% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 147 человек.

В Москве выявлено 687 заболевших, в Санкт-Петербурге - 183, в Московской области - 161.

В Свердловской области зафиксировали 121 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе - 83, в Челябинской области - 71, на Ямале - 63, в Курганской области - 25.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 тыс. 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 тыс. 310 летальных исходов, выздоровело 767 тыс. 477 человек.