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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще пятнадцать тюменцев выздоровели после COVID-19

Общество, 14:07 23 августа 2020

www.mos.ru, М.Мишин

610 жителей Тюменской области остаются под медицинским наблюдением в связи с новой коронавирусной инфекцией по данным на 23 августа. За минувшие сутки в регионе выявлено 50 новых случаев заболевания, сообщает областной оперативный штаб.

Выздоровели 15 человек.

За минувшие сутки заболели 10 детей. Семь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 2 тыс. 759 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области было выявлено 7 тыс. 380 случаев COVID-19, 6 тыс. 855 больных выздоровели. Скончались 29 пациентов, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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