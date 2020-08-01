Еще пятнадцать тюменцев выздоровели после COVID-19

www.mos.ru, М.Мишин www.mos.ru, М.Мишин

610 жителей Тюменской области остаются под медицинским наблюдением в связи с новой коронавирусной инфекцией по данным на 23 августа. За минувшие сутки в регионе выявлено 50 новых случаев заболевания, сообщает областной оперативный штаб.

Выздоровели 15 человек.

За минувшие сутки заболели 10 детей. Семь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 2 тыс. 759 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области было выявлено 7 тыс. 380 случаев COVID-19, 6 тыс. 855 больных выздоровели. Скончались 29 пациентов, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.