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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

51 случай COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:55 25 августа 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

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51 случай коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области. Всего в России подтвердили 4 тыс. 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,7% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 652 человека.

Большинство заболевших выявили в Москве - 681 человек, в Санкт-Петербурге - 179, в Московской области - 143.

В Свердловской области заболели 116 человек, в Челябинской области - 70, в Ханты-Мансийском округе - 69, на Ямале - 55, в Курганской области - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 тыс. 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 тыс. 568 летальных исходов, выздоровело 779 тыс. 747 человек.

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# коронавирус

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