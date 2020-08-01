В Тюмени педагоги обсудили, как развивать образование в условиях пандемии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Педагогическое сообщество может стать примером для воспитания в обществе новой культуры безопасного поведения в условиях нарастания возможных эпидемиологических угроз. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании августовского педагогического форума "Тюменское образование - 2020".

"Надеюсь, мы с вами научимся жить в новых реалиях, и трудности, с которыми мы сталкиваемся, не станут препятствием для нормальной работы", - обратился глава региона к педагогическому сообществу, имея в виду новые правила санитарно-эпидемиологической безопасности, введенные в учреждениях образования для предотвращения распространения COVID-19.

Эти правила, а также развитие цифрового образования и предоставление в новом учебном году бесплатного горячего питания всем учащимся младших классов стали основными темами августовского педагогического форума.

Ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, нарушили привычный ритм жизни образовательных организаций, сдачи ЕГЭ, летней оздоровительной кампании, подготовки к новому учебному году, отметил Александр Моор. Однако, система образования выдержала эти испытания достойно, напомнил он собравшимся слова президента России Владимира Путина.

По мнению главы региона, офлайн-образование, прямое общение педагога с учениками, "живой" урок и внеурочные занятия останутся базовыми практиками, ядром образовательных программ.

"Вместе с тем, месяцы, проведенные в дистанционном режиме, позволили и педагогам, и ученикам обрести новые навыки самоорганизации, преодолеть некий психологический барьер в отношении такого способа получения знаний", - отметил губернатор.

Цифровые форматы уже доказали свою эффективность, когда речь идет о межпредметной профильной подготовке, формировании индивидуальных образовательных траекторий, развитии общекультурного кругозора школьников. Еще один востребованный тренд современной жизни - индивидуализация образования.

"С сентября педагоги начнут получать ежемесячную федеральную доплату по 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом мы сохраняем ранее введенные региональные доплаты за классное руководство - это в среднем еще более 3 тысяч рублей в месяц", - сказал Александр Моор.

Глава региона и первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вручили тюменским педагогам региональные и ведомственные награды.

В заседании, которое состоялось на открытом воздухе на территории тюменской гимназии №49, приняли участие руководители образовательных учреждений региона и представители муниципальных администраций. Тюменские педагоги могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме.

Евгений Бабенко