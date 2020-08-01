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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области количество заболевших COVID-19 превысило 7,5 тысяч

Общество, 13:54 26 августа 2020

www.mos.ru, М. Мишин

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49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у шести детей выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 7 тыс. 528. Такие данные на 26 августа приводит региональный оперативный штаб.

18 человек выздоровели. За весь период после ковида оправились 6 тыс. 893 жителя региона.

Девять пациентов больниц области подключены к ИВЛ. 445 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 593 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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