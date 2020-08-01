В Югре выполняют операции пациентам с COVID-19

Минздрав РФ Минздрав РФ

Врачи окружного кардиодиспансера Югра за время пандемии спасли 28 человек с инфарктом и нестабильной стенокардией, у которых диагностировали или подозревали COVID-19.

Ежедневно в кардиоцентре, одном из крупнейших в Югре медицинских комплексов, сообщается на сайте Минздрава РФ, выполняют до 10 неотложных операций. Больные поступают в клинику со всего региона круглосуточно.

"Пандемия стала серьезным вызовом системе здравоохранения, а значит, дала стимул действовать и менять привычные схемы диагностики и лечения, взаимодействие врача с пациентом, - рассказала главный врач окружного кардиодиспансера, кандидат медицинских наук, главный кардиолог Югры Ирина Урванцева. - Мы понимали, что придет время, когда в клинику начнут поступать пациенты с инфарктом, у которых подтвержден или подозревается COVID-19. Ждать, когда человек вылечится от коронавируса, зачастую нет времени. Опыт и профессионализм врачей Кардиоцентра позволяет оказывать помощь на высоком уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований".

Хирургические вмешательства у пациентов с подтвержденным или предполагаемым COVID-19, проходят в условиях беспрецедентной защиты медицинского персонала. Хирурги применяют малотравматичные методики, и работают через небольшой прокол в артерии. Между тем, сами операции в период пандемии мало чем отличаются от традиционных вмешательств – появились лишь дополнительные меры эпидбезопасности. Самое сложное - привыкнуть к защитному костюму, под которым еще один, но уже просвинцованный, весом в 15 кг.

"Герметичная экипировка с практической точки зрения не очень комфортная. Но когда речь идет о спасении жизни пациента, все неудобства уходят на второй план, - уверен врач по эндоваскулярным методам лечения и диагностики Дмитрий Игнатов. - Главное – выполнить весь объем хирургической помощи. В работе очень помогают коллеги, с которыми годами отработаны все действия и алгоритмы – мы понимаем друг друга с полуслова".

После операции пациентов переводят в обсервационную палату, и только когда угроза жизни проходит – в инфекционный госпиталь. Специалисты клиники раз за разом доказывают, что являются профессионалами своего дела и готовы спасать людей в любых условиях.

Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" – единственный в Ханты-Мансийском автономном округе кардиологический диспансер, является крупнейшим лечебным, консультативно-диагностическим учреждением кардиологической службы. В рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на кардиодиспансер возложена роль руководящего организационно-методического центра, организующего и координирующего выполнение мероприятий проекта для достижения целевых показателей по снижению смертности и летальности от болезней системы кровообращения в округе, повышения продолжительности жизни югорчан.