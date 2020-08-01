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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы, приезжающие из-за рубежа, могут сдать тест на COVID-19 в аэропорту Рощино

Общество, 17:14 26 августа 2020

Фото оперативного штаба Тюменской области

Тюменцы, возвращающиеся из-за рубежа, могут сдать обязательный тест на коронавирус прямо в аэропорту Рощино. Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"Все, кто приезжает из-за границы, обязаны сдать тест в течение трех дней. Для этого в аэропорту организован специальный пост", - рассказала она.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, среди тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, пока не выявлено ни одного случая COVID-19.

В целом по региону ежедневно проводится около 5,5 тыс. исследований на COVID-19 в 18 государственных и частных лабораториях

Евгений Бабенко

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# аэропорт Рощино , Галина Шарухо , коронавирус , Наталья Логинова , тестирование

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