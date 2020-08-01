Тюменцы, приезжающие из-за рубежа, могут сдать тест на COVID-19 в аэропорту Рощино
Тюменцы, возвращающиеся из-за рубежа, могут сдать обязательный тест на коронавирус прямо в аэропорту Рощино. Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.
"Все, кто приезжает из-за границы, обязаны сдать тест в течение трех дней. Для этого в аэропорту организован специальный пост", - рассказала она.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, среди тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, пока не выявлено ни одного случая COVID-19.
В целом по региону ежедневно проводится около 5,5 тыс. исследований на COVID-19 в 18 государственных и частных лабораториях
Евгений Бабенко