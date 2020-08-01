  • 27 августа 202027.08.2020четверг
  • USD75,5379
    EUR89,2254
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школы не будут закрывать на карантин при единичных случаях заболевания COVID-19

Общество, 10:05 27 августа 2020

edu.gov.ru

Далее в сюжете «Императорский маршрут» возобновил работу в Тюменской области

В Тюменской области школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин в случае, если один из учеников заразится коронавирусом, сообщила на заседании областного оперштаба по профилактике коронавируса руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, главная задача - чтобы среди детей, педагогов и персонала не было никого с признаками ОРВИ. "Для этого все школы должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров. Необходимо научить детей как можно чаще мыть руки, в том числе в школе - во всех классах есть раковины", - отметила она.

Онлайн-семинар для руководителей школ и заведующих школьными столовыми проведут специалисты областного управления Роспотребнадзора 28 августа. Тема семинара - новые правила санитарной безопасности, введенные в школах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , коронавирус , образование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:00 27.08.2020Завершено строительство спорткомплекса в тобольском микрорайоне
10:38 27.08.2020"Императорский маршрут" возобновил работу в Тюменской области
10:27 27.08.2020На Метелевской станции устраняют неприятный запах воды
10:05 27.08.2020Тюменские школы не будут закрывать на карантин при единичных случаях заболевания COVID-19