Тюменские школы не будут закрывать на карантин при единичных случаях заболевания COVID-19

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В Тюменской области школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин в случае, если один из учеников заразится коронавирусом, сообщила на заседании областного оперштаба по профилактике коронавируса руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, главная задача - чтобы среди детей, педагогов и персонала не было никого с признаками ОРВИ. "Для этого все школы должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров. Необходимо научить детей как можно чаще мыть руки, в том числе в школе - во всех классах есть раковины", - отметила она.

Онлайн-семинар для руководителей школ и заведующих школьными столовыми проведут специалисты областного управления Роспотребнадзора 28 августа. Тема семинара - новые правила санитарной безопасности, введенные в школах.