"Императорский маршрут" возобновил работу в Тюменской области

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Федеральный культурно-просветительский проект "Императорский маршрут", посвященный истории царской династии Романовых, вновь начал действовать в Тюменской области после снятия ограничений, вводившихся для предупреждения распространения COVID-19.

Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова. Напомним, "Императорский маршрут" проходит через Тюмень, с. Покровское, с. Абалак и Тобольск.

"После отмены ограничений в Тюменской области вновь начали работу 38 музеев. В период с 17 по 23 августа общее количество посетителей музеев составило более 15 тысяч человек. Проведен 410 экскурсий", - отметила она. В тюменских музеях строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности.