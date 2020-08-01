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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Императорский маршрут" возобновил работу в Тюменской области

Общество, 10:38 27 августа 2020

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Федеральный культурно-просветительский проект "Императорский маршрут", посвященный истории царской династии Романовых, вновь начал действовать в Тюменской области после снятия ограничений, вводившихся для предупреждения распространения COVID-19.

Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова. Напомним, "Императорский маршрут" проходит через Тюмень, с. Покровское, с. Абалак и Тобольск.

"После отмены ограничений в Тюменской области вновь начали работу 38 музеев. В период с 17 по 23 августа общее количество посетителей музеев составило более 15 тысяч человек. Проведен 410 экскурсий", - отметила она. В тюменских музеях строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

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# императорский маршрут , коронавирус , музеи

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