Ишимских особенных детей лечат с помощью анималотерапии и других практик

| Фото: Ишимская Федерация конного спорта во "ВКонтакте" | Фото: Ишимская Федерация конного спорта во "ВКонтакте"

Более 130 человек приняли участие в реализации грантового проекта "На лошадке в здоровую жизнь", который разработала Ишимская городская общественная организация "Федерация конного спорта". Родители и наставники отмечают положительную динамику состояния здоровья у всех детей-участников.

По словам автора проекта Евгении Пшеничниковой, с начала реализации проекта, апреля 2020 года, пятилетняя Аня Мутолапова научилась говорить. До занятий ее словарный запас состоял из одного слова. Сейчас девочка говорит предложениями из четырех и более слов, стала давать обратную связь родителям, слышать и понимать их.

Колясочник Илья Герасимов двенадцати лет с множественными тяжелыми нарушениями развития, в том числе ДЦП, от бесцельных хватательных движений руками перешел к осмысленным. Сейчас он сам может попить из бутылочки, играет с собакой и даже бросает ей палку в разных направлениях. Стал лучше сидеть.

Рома Голубев с тяжелой формой детского церебрального паралича стал спать по ночам, перестал кричать уже после первого занятия с животными.

Напомним, по проекту каждый ребенок с ОВЗ проходит четыре месячных курса с перерывами. Они включают в себя 10 занятий иппотерапией, два познавательно-игровых, восемь – арттерапевтических, 10 – анималотерапевтических, одну экскурсию и два тренинга. Пандемия внесла коррективы в работу, но занятия с детьми проходят небольшими группами, с соблюдением всех мер профилактики. К примеру, 28 августа детям предстоит принять участие в игровой программе с гигантской улиткой-ахатиной и африканским ушастым ежиком Варей.

Специалисты ишимского конного клуба на практике выяснили, что звездами анималотерапии стали лиса Атланта, пудель Вагнер и кролики. "Дети их гладят, кормят, разговаривают с животными. Ребята расслабляются, их движения становятся более осознанными, плавными и контролируемыми. Социализация и реабилитация детей идет семимильными шагами. На проекте мы наблюдаем высокую концентрацию маленьких чудес", - подчеркнула Евгения Пшеничникова.

Она отметила, что уроки со специалистами - логопедом, дефектологом, психологом велись онлайн. Прошло 13 прямых эфиров, которые набрали более 55 тыс. просмотров. Большой отклик вызвало занятие с дефектологом в помощь родителям по воспитанию детей с синдромом дауна. Во время урока к просмотру подключились более 1 тыс. 700 человек, которые задавали специалисту наболевшие вопросы и тут же получали ответы.

"Незапланированные ранее в проекте трансляции, проводимые в период ограничительных мер, дали новое направление в его реализации. После согласования с куратором фонда президентских грантов мы решили и далее проводить занятия в режиме онлайн, а не в формате вебинаров, чтобы увеличить охват аудитории", - сказала автор проекта.

На территории конного клуба "Кентавр" закончено утепление манежа, сделана обвязка фундаментом, осталось завезти грунт и установить окна. К началу холодов теплый манеж примет первых посетителей.

Инна Кондрашкина