Трое детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки

| Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" (архив) | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" (архив)

Три ДТП, в которых пострадали дети, произошли на дорогах Тюменской области 26 августа.

Во дворе дома №79 на ул. Ватутина под колеса Toyota попал семилетний велосипедист. “По предварительной информации, двигаясь задним ходом водитель не убедился в безопасности. У мальчика – травма ноги”, — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В с. Каскара сбили пятилетнюю девочку на велосипеде. Она попала под колеса Lada. У ребенка, по предварительным данным, диагностировали травму лица. Обстоятельства выясняются.

Еще одно ДТП, в результате которого пострадал ребенок, произошло на ул. Цветочная в садовом товариществе “Птицевод” в Тюменской районе. Водитель автомобиля “УАЗ” наехал на перебегавшего дорогу ребенка. 12-летний мальчик получил травму ноги.

Инна Пахомова