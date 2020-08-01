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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:40 27 августа 2020

скриншот из выпуска передачи "По тормозам" (архив) | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" (архив)

Три ДТП, в которых пострадали дети, произошли на дорогах Тюменской области 26 августа.

Во дворе дома №79 на ул. Ватутина под колеса Toyota попал семилетний велосипедист. “По предварительной информации, двигаясь задним ходом водитель не убедился в безопасности. У мальчика – травма ноги”, — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В с. Каскара сбили пятилетнюю девочку на велосипеде. Она попала под колеса Lada. У ребенка, по предварительным данным, диагностировали травму лица. Обстоятельства выясняются.

Еще одно ДТП, в результате которого пострадал ребенок, произошло на ул. Цветочная в садовом товариществе “Птицевод” в Тюменской районе. Водитель автомобиля “УАЗ” наехал на перебегавшего дорогу ребенка. 12-летний мальчик получил травму ноги.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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