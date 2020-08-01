Школы Сладковского района обеспечены средствами защиты от COVID-19

Фото: едусладково.рф Фото: едусладково.рф

Все школы Сладковского района обеспечены рециркуляторами воздуха и бесконтактными термометрами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник отдела образования районной администрации Евгений Федотов. Он уточнил, что образовательные учреждения полностью готовы к приему школьников. В целях профилактики COVID-19 в каждой из них подготовлен запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Для школьников разработали гибкое расписание, за каждым классом закрепили отдельный кабинет.

"Будем работать в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Мы уже наработали опыт во время летней оздоровительной кампании и готовы начать учебный год в новых условиях", - подчеркнул Евгений Федотов.

Он добавил, что по указу президента страны школьников с 1 по 4 класс обеспечат бесплатным горячим питанием. С меню родители могут ознакомиться на официальных сайтах школ.

Отметим, что всего 1 сентября за парты в Сладковском районе, по предварительным данным, сядут 1 тыс. 471 ребенок, из них 142 – первоклассники. Свой трудовой путь в сладковских школах начнут пять молодых педагогов.

Евгения Шевцова