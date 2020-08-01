Тюменская группа “Свои” поборется за право выступить на Ural music night

Автор фото Михаил Морозов | Фото: из сообщества группы "Свои" во ВКонтакте Автор фото Михаил Морозов | Фото: из сообщества группы "Свои" во ВКонтакте

Тюменская музыкальная группа “Свои” поборется за возможность выступить на фестивале Ural music night, который состоится в Екатеринбурге 12 сентября.

Сейчас коллектив из пяти человек: Дарья Косенко – вокал, гитара, Эвелина Гаджибутаева – клавиши, Ильгар Садыхов – бас-гитара, Михаил Белоусов – барабаны, Полина Мичурова – вокал принимает участие в образовательном проекте Ural music school для музыкантов до 18 лет в Екатеринбурге.

“О екатеринбургском фестивале узнали из социальных сетей. Подали заявку в видеоформате, представили две авторские песни "Не унывай", "Себя найти" и одну кавер-версия на песню группы “Мумий Тролль” "Контрабанды". И нас выбрали. Каждый день проходят мастер-классы, репетиции. Программа насыщенная. Вчера были на радио “FM город Екатеринбург” потом на студии звукозаписи записали свою песню "Не унывай”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” руководитель группы “Свои” Алексей Козлов.

Отчетный концерт, на котором определят участников для выступления на большой сцене фестиваля Ural music night, пройдет 30 августа.

Добавим, группа “Свои” состоит из учащихся музыкальной школы “Лира”. Музыканты исполняют песни собственного сочинения и делает кавер-версии на песни известных исполнителей.

Инна Пахомова